Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand einer Gartenlaube

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Dresden (ots)

Wann? 17. Mai 2026, 22:24 Uhr - 00:15 Uhr

Wo? Frauenhoferstraße, Trachau

Die Feuerwehr Dresden wurde in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einer Kleingartenanlage alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zeichnete sich für die Einsatzkräfte eine herausfordernde Einsatzlage ab: Enge Straßenverhältnisse erschwerten das Durchkommen der Einsatzfahrzeuge erheblich. Die betroffene Gartensparte lag eingeengt zwischen zwei mehrgeschossigen Wohngebäuden. Vor Ort führte ein Einweiser die Einsatzkräfte zu Fuß zur Brandstelle, während parallel eine erste Lageerkundung durchgeführt wurde.

Schnell zeigte sich, dass die brennende Gartenlaube nur schwer erreichbar war. Das Gelände war vollständig eingezäunt und verschlossen. Die Flammen schlugen bereits deutlich über das Dach der Laube hinaus und drohten auf umliegende Bereiche überzugreifen. Da sich die betroffene Laube unmittelbar an der Umzäunung zur Fraunhoferstraße befand, leiteten die Einsatzkräfte umgehend erste Löschmaßnahmen von außen ein. Ein Trupp unter Atemschutz nahm mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Um zusätzliche Einsatzkräfte und weitere Löschtechnik an die Einsatzstelle bringen zu können, musste der Maschendrahtzaun mithilfe eines Bolzenschneiders geöffnet werden. Anschließend gingen zwei weitere Trupps unter Atemschutz mit zusätzlichen Strahlrohren zur Brandbekämpfung vor. Mithilfe von Dunghaken wurde das Brandgut auseinandergezogen, um versteckte Glutnester freizulegen und gezielt ablöschen zu können. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester. Um auch den Innenraum vollständig überprüfen zu können, mussten die Türen der Gartenlaube gewaltsam geöffnet werden. Personen wurden in der Laube nicht angetroffen. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Pieschen sowie der U-Dienst und der B-Dienst.

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