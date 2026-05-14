Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand mehrerer Fahrzeuge auf Parkplatz

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Dresden (ots)

Wann? 14. Mai 2026, 01:19 - 05.30 Uhr

Wo? Heinz-Lohmar-Weg, Strehlen

Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in der vergangenen Nacht im Bereich unweit des Otto-Dix-Centers zum Brand mehrerer Fahrzeuge. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Über den Notruf 112 erhielt die Integrierte Regionalleitstelle Dresden zunächst den Hinweis auf einen Feuerschein. Kurz darauf meldeten weitere Anrufende ebenfalls einen Brand, sodass die Alarmstufe zeitnah erhöht wurde. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen auf einem Parkplatz bereits ein Wohnmobil sowie ein Wohnanhänger in Vollbrand. Die Flammen drohten bereits, sich auf weitere abgestellte Fahrzeuge auszubreiten. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend mit zwei Strahlrohren sowie Wasser und Löschschaum unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden neben einer Laterne weitere Fahrzeuge beschädigt. Parallel zur Brandbekämpfung kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich auf möglicherweise gefährdete Personen. Dabei wurden keine Personen festgestellt. Erschwerend kam hinzu, dass aus dem Wohnmobil Öl und Kraftstoff austraten und sich auf dem Parkplatz verteilten. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden zunächst mit Ölbindemittel aufgenommen. Durch den U-Dienst wurde anschließend der Gerätewagen Öl nachgefordert, um die großflächige Verunreinigung fachgerecht zu beseitigen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Löbtau und Übigau sowie der U-Dienst.

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