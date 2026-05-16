Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in Wohnung - drei Personen ins Krankenhaus transportiert

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Dresden (ots)

Wann? 15. Mai 2026, 23:14 Uhr - 01:27 Uhr

Wo? Osterbergstraße, Pieschen

Aus noch zu ermittelnder Ursache war es in einer Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Als die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, befanden sich bereits zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner vor dem Gebäude. Ein Mieter gab an, in der Brandwohnung bereits Löschmaßnahmen mit einem Handfeuerlöscher vorgenommen zu haben. Weitere Personen sollten sich noch im Haus befinden.

An der Frontseite des Gebäudes war weißer Rauch aus den Fenstern sichtbar. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Durch die Einsatzkräfte wurden weitere Personen gerettet und an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Insgesamt wurden 15 Personen medizinisch gesichtet. Drei Personen wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus transportiert.

Weiterhin wurden umfangreiche Lüftungs- und Messarbeiten durchgeführt.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten alle Personen, die nicht in einem Krankenhaus vorgestellt werden mussten, anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren etwa 45 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes.

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