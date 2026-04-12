Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand & Verkehrsunfall

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Dresden (ots)

Verkehrsunfall mit neun Betroffenen - ein Patient verletzt

Wann: 12. April 2026, 0:06 Uhr - 02:14 Uhr

Wo: Kohlenstraße, Coschütz

Im Kreuzungsbereich Kohlenstraße / Cunnersdorfer Straße kam es in der vergangenen Nacht aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Touran (Taxi) und einem PKW Volvo V70. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurde das Taxi gegen eine Ampelanlage geschleudert, die dabei erheblich beschädigt wurde. Insgesamt wurden neun Personen, darunter drei Kinder, medizinisch gesichtet. Alle Beteiligten konnten die Fahrzeuge eigenständig verlassen, es wurde niemand eingeklemmt. Der Taxifahrer (66) wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Die Airbags beider Fahrzeuge hatten ausgelöst, zudem traten Betriebsmittel aus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Aufgrund der massiven Beschädigung der Ampelanlage musste diese nach Freischaltung durch das Straßen- und Tiefbauamt mit einem Trennschleifgerät entfernt werden. Die Gefahrenstelle wurde entsprechend gesichert und gekennzeichnet. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau sowie der Stadtteilfeuerwehr Kaitz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Brand in Kleingartensparte

Wann: 12. April 2026, seit 08:19 Uhr

Wo: Altonaer Straße, Friedrichstadt

Die Feuerwehr Dresden ist derzeit in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Friedrichstadt im Einsatz. Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es dort zu einem Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Gartenlauben in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf benachbarte Gebäude übergegriffen. Die betroffenen Lauben wurden vollständig zerstört. Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen mit zwei Strahlrohren umgehend die Brandbekämpfung auf und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers. Eine Beschädigung angrenzender Lauben konnte jedoch nicht verhindert werden. Ein weiteres Strahlrohr wurde zur Reduzierung der Wärmestrahlung eingesetzt. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurden rund 80 Meter Schlauchleitung verlegt. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Das Identifizieren und Ablöschen von Glutnestern gestaltet sich aufgrund der Bauweise und der Brandintensität als aufwendig. Der Einsatz wird voraussichtlich bis zum Mittag des heutigen Tages andauern. Im Einsatz sind 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Löbtau. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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