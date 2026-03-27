Feuerwehr Dresden

FW Dresden: ABC-Einsatz an der Hochschule für Technik und Wirtschaft

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Dresden (ots)

Wann? 27. März 2026, seit 08:59 Uhr

Wo: Friedrich-List-Platz, Südvorstadt

Die Feuerwehr Dresden ist gegenwärtig mit Spezialkräften der ABC-Gefahrenabwehr in einem Hochschulgebäude im Einsatz. Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es in der vergangenen Nacht zu einer Explosion in einem Labor im ersten Untergeschoss des Gebäudes. Dabei wurden ein Schrank sowie mehrere Behältnisse mit Chemikalien, insbesondere Säuren, beschädigt. In der Folge traten Stoffe aus, die miteinander reagierten. Zwei Mitarbeiter entdeckten den Schaden am heutigen Morgen.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich zunächst auf die Erkundung der Lage sowie die Sicherung des Gebäudes. Die beiden Mitarbeiter wurden durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht; eine weiterführende Behandlung war nicht erforderlich. Derzeit wird daran gearbeitet, die ausgetretenen Stoffe eindeutig zu identifizieren. Hierzu kommen mehrere Trupps unter speziellen Chemikalienschutzanzügen zum Einsatz. Ein Trupp führt aktuell weitere Erkundungsmaßnahmen im betroffenen Raum durch. Im Anschluss werden die beschädigten Behältnisse in geeignete Umverpackungen überführt, um eine sichere Entsorgung zu gewährleisten und weitere Gefahren auszuschließen.

Parallel dazu wurde vor dem Gebäude ein Dekontaminationsplatz eingerichtet. Dort werden Einsatzkräfte, die im Gefahrenbereich tätig waren, nach Verlassen des Bereichs gereinigt. Ziel dieser Dekontamination ist es, anhaftende Gefahrstoffe von Schutzkleidung und Ausrüstung zu entfernen, um eine Verschleppung von Schadstoffen zu verhindern und die Sicherheit der Einsatzkräfte sicherzustellen.

Für Personen innerhalb des Gebäudes sowie für die Öffentlichkeit besteht keine Gefahr. Der betroffene Raum ist isoliert und der Bereich abgesperrt. Die Hochschulleitung teilte mit, dass der Lehrbetrieb uneingeschränkt fortgeführt wird.

Im Einsatz befinden sich derzeit rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Übigau sowie der U-Dienst und der B-Dienst.

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