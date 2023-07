Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 10. Juli 2023

Dresden (ots)

Die Feuerwehr wurde in den vergangenen 24 Stunden zu neun Brand- sowie 25 Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Vier Einsätze wurden durch Fehlalarme von automatischen Brandmeldeanlagen verursacht. Der Rettungsdienst rückte in diesem Zeitraum insgesamt 187 Mal aus. In 54 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Drei Mal wurde der Rettungshubschrauber Christoph 38 in der Stadt Dresden eingesetzt. 176 qualifizierte Krankentransporte wurden durchgeführt.

Brand Wohnung

Wann: 10. Juli 2023 17:00 - 20:00 Uhr

Wo: Rudolph-Renner-Straße

Die Feuerwehr wurde über den Notruf 112 zu einem Brand in einer Wohnung alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache kam es zu einem Brandereignis in einer Erdgeschosswohnung. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten eine starke Rauchentwicklung auf der Anfahrt erkennen. Eine sofortige Brandbekämpfung wurde eingeleitet. Es gingen mehrere Trupps unter Atemschutz vor. Die im Gebäude befindlichen Personen mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden. Dies geschah über eine Drehleiter sowie mittels Brandfluchthauben durch den Treppenraum. Bei dem Einsatz wurden insgesamt zwölf Personen gerettet welche notärztlich erstversorgt wurden und dann in Kliniken transportiert wurden. Die Hauptursache der Verletzung waren die eingeatmeten Schadgase. Durch die Einsatzkräfte wurde der Brand gelöscht. Das Gebäude wurde maschinell belüftet. Im Einsatz waren ca. 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau, Altstadt, Albertstadt, Übigau, der A-Dienst, der U-Dienst sowie die Rettungswachen Löbtau, Friedrichstadt und die Stadteilfeuerwehr Gompitz.

Ausgelöste Brandmeldeanlage mit Ereignis

Wann: 10. Juli 2023 16:01 - 19:44 Uhr

Wo: Nöthnitzer Straße

Die Feuerwehr wurde durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage alarmiert. Das Rauchansaugsystem hatte Alarm geschlagen. Durch die Feuerwehr wurden erste Untersuchungen durchgeführt. Dabei konnte ein möglicher Gefahrstoffaustritt nicht ausgeschlossen werden, sodass die Feuerwehr weitere Maßnahmen einleiten musste. Weitere Informationen sind nur über den Betreiber möglich, da es sich um ein Firmengelände handelte und die Feuerwehr keine Auskunft geben kann. Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt, Übigau, Striesen, der B-Dienst der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Gorbitz, Kaitz und Langebrück. Der Rettungsdienst kam von den Wachen Friedrichstadt und Altstadt

Baum zerstört zwei Fahrzeuge

Wann: 10. Juli 2023 17:40 - 18:51 Uhr

Wo: Haydnstraße

Die Feuerwehr musste zu einem Baum auf Fahrbahn ausrücken, welcher aus unbekannter Ursache umgefallen war. Es handelte sich um einen ca. 15 Meter großen Laubbaum. Unter der Baumkrone wurden zwei parkende PKW zerstört. Es handelte sich um eine Ford und einen Skoda. Die Einsatzkräfte sägten mittels Motorsägen den Baum in Stücke und befreiten so die Fahrzeuge. Im Einsatz befanden sich sechs Einsatzkräfte der Feuer-und Rettungswache Alberstadt.

