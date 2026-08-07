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Mittelhessen: KREIS GIEßEN: Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck an Betrüger

Giessen (ots)

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(fm) Im Glauben, mit Polizeibeamten zu telefonieren, händigte eine 91-jährige Seniorin am Donnerstagabend (6. August) Bargeld und Wertgegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Wert an Betrüger aus.

Der vermeintliche Polizist täuschte die Seniorin dahingehend, dass es in der nahen Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und man ihre Wertgegenstände zum Schutz sicher verwahren möchte. Daraufhin übergab sie die zu Hause aufbewahrten Wertsachen an einen männlichen Abholer, der sich als Polizist ausgab.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 30 Jahre alt, große und schlanke Statur, braune Haare, hellbrauner Teint, bekleidet mit einem dunklen T-Shirt mit weißem Muster und einer dunklen Hose.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Abholers machen? Wer hat in der Wiesenstraße gegen 18 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Unsere Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Die Polizei holt niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur "sicheren Verwahrung" bei Privatpersonen ab. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

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