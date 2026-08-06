Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung des Führungs- und Lagedienstes vom 24.07.2026, 14:20 Uhr)

Giessen (ots)

Bezug zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 24.07.2026, 14:20 Uhr

Bezug zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Pressestelle vom 27.07.2026, 15:23 Uhr

(aj) Marburg-Bauerbach / Kirchhain-Schönbach: Die seit dem 24. Juli 2026 vermisste 85-Jährige aus Kirchhain-Schönbach wurde am Sonntagabend (2. August 2026) in einem Waldgebiet bei Marburg-Bauerbach leblos aufgefunden. Es liegen keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden vor.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht weiter zu verbreiten und eventuell veröffentlichte Bilder der Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten zu löschen.

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