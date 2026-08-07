Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOF: Mann entblößt sich - Täter mit Hund unterwegs + Kinder werfen Steine auf Fahrzeuge

Giessen (ots)

Stadtallendorf: Mann entblößt sich - Täter mit Hund unterwegs

Als eine 26-jährige Frau am Mittwochabend (5. August) gegen 21 Uhr über einen Parkplatz in der Marktstraße lief, bemerkte sie einen Mann hinter einem Busch. Dieser lief ihr mit heruntergelassener Hose entgegen und masturbierte. Anschließend lief er in Richtung Innenstadt davon. Die Zeugin beschrieb den Mann als zwischen 50 und 60 Jahren alt, mit hellem Teint und Halbglatze. Bekleidet war er mit einem tiefblauen T-Shirt und einer ockerfarbenen kurzen Hose. Zudem hatte er einen kleinen Hund dabei, den er an der Leine führte. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mann geben? Personen, die Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

B454 - Stadtallendorf: Kinder werfen Steine auf Fahrzeuge

Am Donnerstag (6. August) erhielt die Polizei zwei Mitteilungen über Steinewerfer auf der Bundesstraße 454 bei Stadtallendorf im Bereich der Überführung am Kreisel Marburger Straße/Lilienthalstraße/Wetzlarer Straße. Gegen 16.20 Uhr meldete sich eine 54-jährige Autofahrerin, die auf der B454 in Fahrtrichtung Kirchhain unterwegs war. Kurz bevor sie unter der Überführung durchfuhr, traf ein Stein die Windschutzscheibe ihres Pkw und beschädigte diese. Die Autofahrerin blieb körperlich unverletzt. Einsatzkräfte fuhren in diesen Bereich und trafen auf zwei 12 Jahre alte Kinder, die mutmaßlich gezielt Steine auf fahrende Fahrzeuge warfen. Da die Kinder strafunmündig sind, wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Bereits am Mittag gegen 12.35 Uhr kam es auf der B454 nahe der Überführung zu einem Steinwurf. Ein 54-jähriger Mann hatte während der Autofahrt einen Einschlag auf seiner Motorhaube bemerkt. Anschließend stellte er einen Schaden fest. Der Fahrer und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Kinder auch für diesen Vorfall verantwortlich sein könnten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Fahrzeuge durch die Steinwürfe beschädigt wurden, bittet die Polizei betroffene Autofahrer, sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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