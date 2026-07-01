Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann bedrängt und beleidigt? Polizei sucht Zeugen

Malchin (ots)

Heute Vormittag hat ein 32-jähriger Syrer eine Bedrohung im Malchiner Polizeirevier angezeigt. Nach seinen Angaben soll er am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich der Rudolf-Fritz-Straße unterwegs gewesen sein. Dabei soll ihm eine Gruppe aus etwa sechs Leuten entgegengekommen sein. Einer von ihnen habe sich ihm in den Weg gestellt und ihn beleidigt. Aufgrund des Inhalts der Beleidigungen hat die Polizei Anzeigen aufgenommen wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Zudem wurde eine Anzeige wegen Nötigung gefertigt.

Der Mann, der ihn am Weitergehen gehindert haben soll, kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, dünn, leicht erkennbarer Bart, blonde Haare, etwa 25 Jahre alt.

Ein anderer Mann aus der Gruppe, der den Verdächtigen weggezogen haben soll, soll eine Glatze gehabt haben sowie Tätowierungen an beiden Armen.

Nach den Beleidigungen soll die Gruppe in Richtung Bahnhofstraße weitergegangen sein.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zu den gesuchten Verdächtigen hat, wendet sich bitte an die Polizei Malchin unter 03994 / 231 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

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