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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetoter auf der Insel Usedom

Usedom (ots)

Am Dienstag, dem 30. Juni 2026, wurde die Polizei durch die 
integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald über eine 
leblose Person am Strand von Ückeritz auf Usedom informiert.
Der 84-jährige Deutsche wurde gegen 19:40 Uhr durch Badegäste im 
Wasser treibend entdeckt und dann aus der Ostsee gezogen. Trotz 
Reanimationsversuchen durch die Ersthelfer konnte der alarmierte 
Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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