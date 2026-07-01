Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Badetoter auf der Insel Usedom

Usedom (ots)

Am Dienstag, dem 30. Juni 2026, wurde die Polizei durch die integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald über eine leblose Person am Strand von Ückeritz auf Usedom informiert. Der 84-jährige Deutsche wurde gegen 19:40 Uhr durch Badegäste im Wasser treibend entdeckt und dann aus der Ostsee gezogen. Trotz Reanimationsversuchen durch die Ersthelfer konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

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