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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Warnung: Aktuell rufen viele Betrüger an

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte werden aktuell in den Revieren und am Notruf sehr viele Anrufe von Trickbetrügern gemeldet. Dabei geht es vor allem um die Masche, dass ein falscher Polizist den Anrufer schocken will mit einer schlimmen Nachricht - wie etwa, dass das Kind einen schlimmen Unfall verursacht habe und eine Kaution nötig sei oder dass ein Angehöriger selbst einen schlimmen Unfall gehabt habe. Glücklicherweise ist nach aktuellem Stand noch niemand hereingefallen und es sind keine Schäden entstanden.

Die eindringliche Bitte der Polizei: Legen Sie auf! Wählen Sie den Notruf 110 (selbst wählen, nicht von den Betrügern verbinden lassen)! Übergeben Sie nie Wertgegenstände, Bargeld o.ä. an Fremde. Es gibt keine Kautionen in Deutschland. Tatverdächtige können nicht von Angehörigen freigekauft werden! Bitte fallen Sie nicht auf so etwas herein!

Und auch sehr wichtig, gerade jetzt zur Urlaubszeit, wo jüngere Angehörige nicht so schnell greifbar sind: Reden Sie im Familienkreis mit Eltern oder Großeltern über solche Betrugsmaschen. Vereinbaren Sie für echte Notfälle ein Passwort oder etwas Ähnliches als Erkennungszeichen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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