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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Suche nach vermisster Person in der Peene bei Stolpe

Stolpe (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 30. Juni 2026, wurde die Polizei gegen 13:40 Uhr durch die Integrierte Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald darüber informiert, dass auf Höhe des Fährübergangs in Stolpe eine Person in die Peene gesprungen und anschließend nicht wieder aufgetaucht sei.

Unmittelbar nach Eingang der Meldung wurde eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet.

An der Suche beteiligten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, der Wasserschutzpolizei sowie des Rettungsdienstes. Darüber hinaus kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber befand sich ebenfalls im Anflug zur Unterstützung der Suchmaßnahmen aus der Luft.

Im Zuge der Suchmaßnahmen wurde durch Taucher eine leblose Person aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem die Identifizierung der aufgefundenen Person.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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