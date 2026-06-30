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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Torgelow (ots)

Am heutigen Dienstag, den 30.06.2026, ereignete sich gegen 16:35 Uhr 
auf der Kreuzung Eggesiner Str. / Ukranenstr. / Karlsfelder Str. in 
17358 Torgelow ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. 
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige männliche 
deutsche Fahrzeugführer eines Skoda Octavia die Ukranenstr. und 
beabsichtigte nach grünem Lichtzeichen geradeaus in die Karlsfelder 
Str. einzufahren. Die 39-jährige ukrainische Fahrzeugführerin eines 
Ford C-Max befuhr entgegengesetzt die Karlsfelder Str. und 
beabsichtigte nach grünem Lichtzeichen nach links auf die Eggesiner 
Str. einzubiegen. Dabei rechnete diese nicht damit, dass ihr 
Unfallgegner ebenfalls ein grünes Lichtzeichen habe. In der Folge kam
es zur Kollision beider Fahrzeuge, welche dadurch nicht mehr 
fahrbereit waren. Der Fahrzeugführer des Skoda Octavia wurde bei der 
Kollision leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in das 
AMEOS-Klinikum Ueckermünde verbracht. Die Fahrbahn musste ca. 15 
Minuten zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es entstand ein 
geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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