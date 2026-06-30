Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Torgelow (ots)

Am heutigen Dienstag, den 30.06.2026, ereignete sich gegen 16:35 Uhr auf der Kreuzung Eggesiner Str. / Ukranenstr. / Karlsfelder Str. in 17358 Torgelow ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige männliche deutsche Fahrzeugführer eines Skoda Octavia die Ukranenstr. und beabsichtigte nach grünem Lichtzeichen geradeaus in die Karlsfelder Str. einzufahren. Die 39-jährige ukrainische Fahrzeugführerin eines Ford C-Max befuhr entgegengesetzt die Karlsfelder Str. und beabsichtigte nach grünem Lichtzeichen nach links auf die Eggesiner Str. einzubiegen. Dabei rechnete diese nicht damit, dass ihr Unfallgegner ebenfalls ein grünes Lichtzeichen habe. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, welche dadurch nicht mehr fahrbereit waren. Der Fahrzeugführer des Skoda Octavia wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in das AMEOS-Klinikum Ueckermünde verbracht. Die Fahrbahn musste ca. 15 Minuten zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000,00 Euro.

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