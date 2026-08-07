Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Supermarkt + Männer nach Streitigkeiten mit Pfefferspray verletzt + Streit zwischen zwei Männern eskaliert - 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Giessen (ots)

Ober-Mörlen: Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Supermarkt

In der Nacht zu Donnerstag (6. August) drangen Einbrecher in der Zeit von 1.30 Uhr bis 1.55 Uhr in einen Supermarkt in der Hasselhecker Straße ein. Sie hebelten die Schiebetür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum. Dort nahmen sie mehrere Zigarettenpackungen mit. Die Täter entkamen unbemerkt. Das genaue Ausmaß des Diebesgutes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch mitbekommen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Männer nach Streitigkeiten mit Pfefferspray verletzt - Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Friedberg suchen Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht zu Sonntag (2. August) gegen 3 Uhr in der Homburger Straße in Höhe der Hausnummer 94 ereignet hat. Ein BMW, in dem fünf Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren saßen, fuhr auf der B3 aus Richtung Frankfurt kommend. Hinter dem BMW fuhr ein weißes Fahrzeug, mutmaßlich ein SUV oder Van mit HU-Kennzeichen. Kurz vor der Abfahrt nach Bad Vilbel fuhren die beiden Autos nebeneinander her und es kam zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Fahrzeuginsassen. Beide Pkw hielten schließlich an und die Personen stiegen aus. Hier kam es erneut zu verbalen Streitigkeiten, in deren Verlauf die Personen aus dem weißen Fahrzeug Pfefferspray einsetzten. Anschließend stiegen sie wieder in ihr Auto und flüchteten in unbekannte Richtung. Vier der fünf Männer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Den Angaben zufolge war der SUV mit mehreren Personen besetzt. Die genaue Anzahl ist derzeit noch unklar. Zu drei von ihnen liegen folgende Personenbeschreibungen vor. Zwei von ihnen wurden beschrieben als circa 170 cm groß, zwischen 18 und 20 Jahren alt und von schlanker Statur. Beide waren sportlich bekleidet. Einer von ihnen hatte schwarze Haare, der andere braune. Der dritte Täterverdächtige war circa 180 cm groß, ebenfalls zwischen 18 und 20 Jahren alt, hatte braune Haare und eine kräftige Statur. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine kurze Hose. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben oder die Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizeistation in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - 18-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten am Dienstagabend (4. August) gegen 21 Uhr zwei junge Männer im Alter von 18 und 23 Jahren im Ernst-Ludwig-Ring in einen Streit. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll dem Streit ein Drogengeschäft zugrunde gelegen haben. Der 18-jährige Tatverdächtige soll versucht haben, dem 23-Jährigen unter dem Vorhalt einer Schusswaffe einen Rucksack mit Drogen wegzunehmen. In diesem Zusammenhang soll es zu einer Schussabgabe in die Luft gekommen sein. Anschließend liefen beide Männer in Richtung Marktplatz. Dort soll der Tatverdächtige den 23-Jährigen erneut mit der Schusswaffe bedroht haben. Der 23-Jährige soll daraufhin ein Messer gezogen und den 18-Jährigen bedroht haben. Polizisten nahmen beide Männer im Bereich des Marktplatzes fest. Es wurde niemand verletzt. Einsatzkräfte stellten ein Messer und eine Tüte mit Cannabis sicher. Da der 18-jährige Tatverdächtige vor dem Eintreffen der Polizei offenbar in eine Gaststätte geflüchtet war, durchsuchten die Einsatzkräfte das Gebäude. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde am Mittwoch (5. August 2026) dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Friedberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ dieser Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit Bedrohung. Der Tatverdächtige befindet sich nunmehr in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Der 23-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge unter Mitführung einer Waffe sowie wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Tatablauf, zum Verbleib der Waffe sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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