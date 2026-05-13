Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Kita-Einbruch + Bargeld gestohlen + Unfallverursacher mit silberfarbenem Mercedes und Zeugen gesucht! +

Giessen (ots)

Hohenahr: Kita-Einbruch

Einbrecher drangen zwischen Dienstag (12.05.2026), 18:20 Uhr und Mittwoch (13.05.2026), 06:45 Uhr in eine Kindertagesstätte in der Schulstraße in Erda ein. Der Versuch, im Gebäude eine Bürotür aufzubrechen, scheiterte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieben die Täter ohne Beute. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeistation Herborn unter 02772 47050 in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund: Bargeld gestohlen

Im Zeitraum von Dienstag (12.05.2026), 17:00 Uhr bis Mittwoch (13.05.2026), 06:40 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Büro in der Neukirchener Straße in Schwalbach. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und erbeuteten Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Unfallverursacher mit silberfarbenem Mercedes und Zeugen gesucht!

Als ein Postzusteller am Freitag (08.05.2026) kurz nach 13:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Kreisstraße in Garbenheim in Höhe einer Bushaltestelle hielt und das Fahrzeug verließ, hörte er einen Knall. Er stellte fest, dass sein Postfahrzeug durch ein anderes Auto beschädigt wurde, das auf der Kreisstraße in Richtung Lahnau unterwegs war. Ein Zeuge hatte den Postzusteller zuvor auf den Unfall aufmerksam gemacht. Dieser sprach den Verursacher an. Der Verursacher, ein etwa 60 Jahre alter, circa 180 cm großer Mann mit grauen Haaren, sagte, dass er seine Enkelin von der Schule abholen müsse und fuhr weiter. Der Postzusteller wartete, der Mann kam jedoch nicht mehr zur Unfallstelle zurück. Unterwegs war der Unfallverursacher mit einem silberfarbenen Mercedes, vermutlich einer C-Klasse, mit dem Teilkennzeichen WZ-DB. Die Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei bitten den Zeugen, der den Postzusteller auf den Unfall aufmerksam gemacht hat, sich zu melden. Ebenso werden alle weiteren Zeugen, insbesondere Personen, die Hinweise auf einen unfallbeschädigten silberfarbenen Mercedes mit WZ-Kennzeichen geben können, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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