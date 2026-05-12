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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Seitenscheibe beschädigt + Abhang hinuntergestürzt und überschlagen +

Giessen (ots)

Eschenburg: Seitenscheibe beschädigt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes beschädigte ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines blauen VW Crafter, der in der Eiershäuser Straße in Eibelshausen abgestellt war. Zwischen Freitag (08.05.2026), 17:30 Uhr und Montag (11.05.2026), 07:00 Uhr durchsuchte der Täter den Fahrzeuginnenraum. Bislang ist nicht bekannt, dass etwas gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 entgegen.

Sinn - A 45: Abhang hinuntergestürzt und überschlagen

Auf der A 45 zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen geriet am Montag (11.05.2026) gegen 01:20 Uhr eine 23-jährige Wetzlarerin im Bereich einer Baustelle mit ihrem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug beschädigte zunächst eine Warnbarke und stürzte anschließend einen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach. Die 23-jähriger Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen, die in Krankenhäusern versorgt werden mussten. Der Sachschaden wird auf über 8.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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35394 Gießen

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E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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