Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch am Vormittag + Trickdiebe erbeuten 700 EUR + Stromkabel gestohlen + In Kindergarten eingestiegen + Alarm bei Wendelinskapelle +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einbruch am Vormittag

Zwei Einbrecher drangen am späten Dienstagvormittag (12.05.2026) gegen 11:40 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Dieselstraße in Bad Nauheim ein. Anschließend brachen sie die Eingangstür zur Erdgeschosswohnung auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und ließen Bargeld und Schmuck mitgehen. Ein Einbrecher war mit einem dunklen langärmeligen Oberteil und einer dunklen Hose sowie einer hellen Kopfbedeckung bekleidet. Der zweite Täter trug ein weißes Sweatshirt und eine weiße Jogginghose. Er hatte eine schwarze Tasche dabei. Wem sind die beiden beschriebenen Personen aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Trickdiebe erbeuten 700 EUR

Unter dem Vorwand, die Heizkörper überprüfen zu müssen, verschafften sich Trickdiebe am Dienstag (12.05.2026) gegen 12:55 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Bad Vilbelerin. Während einer der beiden Gauner die Frau in einem Raum damit ablenkte, dass sie mehrere Unterschriften leisten müsse, durchsuchte sein Komplize unbemerkt die Wohnung. Nach kurzer Zeit verließen die beiden Unbekannten das Haus. Kurze Zeit später stellte die Bad Vilbelerin fest, dass 700 EUR fehlten. Einen Täter beschrieb die Frau als etwa 20 - 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und mit schmächtiger Statur. Er hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Der zweite Täter wird ebenfalls auf 20 - 25 Jahre alt geschätzt und ist etwa 185 cm groß. Dieser Mann hatte dunkle Haare und war mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem führen die Trickdiebe einen schwarzen Werkzeugkoffer mit sich. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht neben den beiden Tätern auch Zeugen, denen am Dienstagmittag in der Paul-Gerhardt-Straße in Bad Vilbel die beiden beschriebenen Männer aufgefallen sind. Hinweise können der Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 mitgeteilt werden. Die Polizei empfiehlt: Versichern Sie sich, ob die fremde Person tatsächlich von den Stadt-, Elektrizitäts- oder Wasserwerken kommt, bevor Sie die Person ins Haus lassen. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und rufen Sie bei deren angeblichen Arbeitgeber an. Die Person soll solange vor dem Haus warten. Suchen Sie sich dazu selbst die Telefonnummer heraus. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Bestellen Sie die Person, wenn Sie sich unsicher sein sollten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Vergewissern Sie sich, sollten Sie die Person bereits ins Haus gelassen haben, dass die Eingangstür ordnungsgemäß geschlossen ist. So verhindern Sie, dass ein Komplize unbemerkt das Haus oder die Wohnung betreten kann. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, auch über den Notruf 110.

Bad Vilbel: Stromkabel gestohlen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Montag (11.05.2026), 18:00 Uhr bis Dienstag (12.05.2026), 07:00 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in der Hannelore-Elsner-Straße in Dortelweil. Anschließend drangen sie in den Rohbau ein und stahlen mehrere Stromkabel, darunter ein circa 300 Meter langes Starkstromkabel. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Butzbach: In Kindergarten eingestiegen

In der Butzbacher Bismarckstraße beschädigte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag (11.05.2026), 15:00 Uhr und Dienstag (12.05.2026), 08:00 Uhr ein Fenster eines Kindergartens und stieg durch dieses ein. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Butzbach: Alarm bei Wendelinskapelle

Kurz nach 12:00 Uhr erhielt die Polizei in Butzbach am Dienstag (12.05.2026) Mitteilung über einen Einbruchsalarm in der Wendelinskapelle. Vor Ort stellten die Polizisten zwei eingeschlagene Scheiben fest. Bei der Absuche der Kapelle konnten keine Personen angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge gelang es dem Täter nicht, in das Gebäude einzusteigen und etwas zu stehlen. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat am Dienstagmittag in der Nähe der Wendelinskapelle etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Unter der Rufnummer 06033 70430 können sich Zeugen an die Butzbacher Polizeistation wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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