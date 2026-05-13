Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Verwaltungsgebäude + Einbrecher erbeuten Metallschrott und Werkzeuge + Benz-Fahrer gerät in Gegenverkehr + Drogenvortest positiv - Polizei stoppt Autofahrerin

Giessen (ots)

Neustadt: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Einbrecher drangen zwischen Montag (11. Mai), 16.20 Uhr und Dienstag (12. Mai), 7 Uhr über ein im rückwärtigen Bereich aufgehebeltes Fenster in ein Verwaltungsgebäude in der Ritterstraße ein. Zuvor flexten sie vor dem Fenster ein Metallgitter auf. Die Täter durchsuchten mehrere Büros, öffneten dabei gewaltsam Schränke und erbeuteten unter anderem Kameras, Computerzubehör und Getränkeflaschen. Anschließend entkamen sie unbemerkt. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige "Flexgeräusche" wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Steffenberg-Niedereisenhausen: Einbrecher erbeuten Metallschrott und Werkzeuge

Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich Einbrecher in der Nacht von Montag (11. Mai) auf Dienstag (12. Mai) Zutritt zu einer Produktionshalle einer Firma aus dem Bereich Maschinen- und Werkzeugbau in der Industriestraße. Die Täter nahmen Metallschrott, insbesondere Kupfer, sowie Werkzeuge mit. Das genaue Ausmaß des Diebstahls sowie der Wert des Diebesgutes sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Einbruchschäden belaufen sich auf rund 300 Euro. Die Ermittler der Marburger Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen: Wem sind in dem Zeitraum von Montag (11. Mai), 21 Uhr bis Dienstag (12. Mai), 5 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden telefonisch bei der Polizeistation Marburg unter (06421) 4060 entgegengenommen.

B454 - Stadtallendorf: Benz-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Ein Leichtverletzter, ausgelöste Airbags, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie ein Gesamtunfallschaden von rund 17.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Morgen (12. Mai) gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 454 nahe Stadtallendorf ereignete. Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer war mit seiner C-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Stadtallendorf unterwegs, als er im Bereich einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Mercedes-Pritschenwagen zusammenprallte. Im weiteren Verlauf kam der Pkw von der Fahrbahn ab, geriet über einen Grünstreifen auf einen Radweg, wo er schließlich zum Stehen kam. Der 37 Jahre alte Mann aus Wetter erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Fahrer des Pritschenwagens aus Alsfeld und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Cölbe: Drogenvortest positiv - Polizei stoppt Autofahrerin

Eine 54-jährige Autofahrerin musste gestern Mittag (12. Mai) eine Funkstreife der Marburger Polizei zur Wache begleiten. Die Frau stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Den Beamten fiel der Pkw gegen kurz vor 12 Uhr in der Industriestraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle schlug ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Amphetamin an. Für die Fahrerin war die Fahrt damit beendet. Eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt war die Folge. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Drogenfahrt zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell