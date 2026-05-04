Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + In Einkaufsmarkt eingedrungen + Gekipptes Fenster ausgenutzt + Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck + Ins Portemonnaie gegriffen + Autoscheiben eingeschlagen + Unter Drogen...

Giessen (ots)

Driedorf: In Einkaufsmarkt eingedrungen

In der Nacht zu Montag (04.05.2026) drang ein Dieb gegen 00:45 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Stadionstraße in Driedorf ein. Hierbei beschädigte er mehrere Türen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum und entwendete einen Tresor, in dem Büromaterialien aufbewahrt werden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Herborn zu wenden (Tel.: 02772 47050).

Greifenstein: Gekipptes Fenster ausgenutzt

Ein gekipptes Badezimmerfenster nutzte ein Einbrecher am Sonntagmittag (03.05.2026) in Greifenstein aus, um in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Zwischen 12:15 Uhr und 13:50 Uhr gelangte der Täter in das Wohnhaus "Auf der Weid". Beute machte er nach bisherigem Stand nicht. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, denen am Sonntagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Greifenstein aufgefallen sind, sich unter Tel.: 02772 47050 bei der Polizeistation Herborn zu melden. Die Polizei rät dazu, auch bei nur kurzer Abwesenheit, Fenster und Türen zu schließen. Gekippte Fenster sind offene Fenster und können die Aufmerksamkeit von Einbrechern erregen. Bei Fragen zum Thema "Einbruchschutz" stehen die kriminalpolizeilichen Berater im Polizeipräsidium Mittelhessen gerne zur Verfügung (Tel.: 02771 907122, E-Mail: Beratungsstelle.PPMH@polizei.hessen.de). Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Solms: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag (01.05.2026), 18:30 Uhr und Samstag (02.05.2026), 16:20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wetzlarer Straße in Oberbiel. Sie durchsuchten sämtliche Stockwerke und ließen Bargeld sowie Schmuck mitgehen. Die Wetzlarer Kripo ermittelt und fragt: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Tat geben? Unter der Rufnummer 06441 9180 werden Hinweise aller Art entgegengenommen.

Wetzlar: Ins Portemonnaie gegriffen

Während eine 75-jährige Frau am Samstagvormittag (02.05.2026) vor dem Klinikum in der Forsthausstraße in Wetzlar auf ein Taxi wartete, wurde sie von einem Mann angesprochen, der Kleingeld wechseln wollte. Die Frau holte ihr Portemonnaie hervor, öffnete dieses und suchte nach passenden Münzen. Dem Unbekannten gelang es in diesem Moment, mehrere 50 EUR-Scheine aus der Geldbörse zu entnehmen. Erst als die Seniorin im Taxi saß, fiel der Diebstahl auf. Die Tat ereignete sich zwischen 10:15 Uhr und 10:25 Uhr vor dem Eingang zur Notaufnahme. Beschrieben wird der Trickdieb als circa 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose. Außerdem trug er einen Strohhut. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Angaben zur Identität des Täters machen können, können sich telefonisch unter 06441 9180 mit der Kriminalpolizei in Wetzlar in Verbindung setzen.

Wetzlar: Autoscheiben eingeschlagen

Zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr schlug ein Dieb am Samstag (02.05.2026) im Garbenheimer Weg eine Scheibe eines grauen Skoda Elroq ein. Der Täter griff sich einen Kosmetikbeutel und eine Einkaufstasche. Bereits am Donnerstag (30.04.2026) zerstörte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Bannstraße in Niedergirmes eine Scheibe eines blauen Opel Corsa und ließ einen Rucksack mitgehen, der auf der Rückbank abgestellt war. Diese Tat ereignete sich im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. In beiden Fällen nimmt die Wetzlarer Polizei Hinweise unter Tel.: 06441 9180 entgegen. Ein Hinweis der Polizei: Lassen Sie beim Verlassen keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, egal ob größere oder kleinere, können Anreize für Diebe sein.

A45 - Herborn-Süd: Unter Drogen mit geklautem Fahrzeug geflüchtet

Mit gleich mehreren Anzeigen muss ein 19-jähriger Autofahrer rechnen, der am Donnerstagmorgen (30. April) versuchte, vor einer Polizeistreife zu flüchten. Zeugen informierten den Polizei-Notruf gegen 4.20 Uhr über einen BMW mit auffälliger Fahrweise. Dieser war auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Gießen-Süd und Lützellinden unterwegs und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Eine Polizeistreife bemerke den Pkw im Bereich Herborn-Süd. Die Beamten wollten eine Kontrolle durchführen und forderten den Fahrer zum Anhalten auf. Dieser missachtete die Anhaltesignale und gab Gas. Während seiner Flucht kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Ford-Fahrer, an dessen Fahrzeug Sachschaden entstand. Der BMW verunfallte im Bereich der Raststätte Dollenberg, wobei der 19-Jährige gegen die Schutzplanke krachte. Anschließend folgte seine Festnahme. Schnell war der Grund für sein Fluchtversuch klar: er hatte offenbar Drogen genommen, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war zudem mit einem geklauten Auto unterwegs. In diesem fanden die Beamten zudem einen Schlagstock, den sie sicherstellten. Die Polizei schätzt den Gesamtunfallschaden auf rund 9.000 Euro. Der Fahrer zog sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zu. Der Mann aus Haiger musste mit auf die Wache nach Herborn. Dort führte ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durch. Den BMW stellten die Ordnungshüter sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen. (A.J.)

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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