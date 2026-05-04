Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen: Gießen: Zwei Schwerverletzte nach Schüssen

Giessen (ots)

Gestern Abend kam es gegen 23.45 Uhr im Bereich des Lindenplatzes zu einer Auseinandersetzung mit insgesamt 5 Beteiligten. Im Zuge des Streits wurden mehrere Schüsse abgegeben, wodurch zwei Männer im Alter von 24 und 20 Jahren schwer verletzt wurden. Beide brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser, wo sie aktuell medizinisch versorgt werden. Die Angreifer flüchteten vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sowie der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei sichert Spuren, führt Befragungen durch und fahndet weiterhin nach den Angreifern. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Hintergründen machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu wenden, in dringenden Fällen auch an den Notruf 110.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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