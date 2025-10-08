Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: 12-jähriges Mädchen aus Herborn wird vermisst

Giessen (ots)

Herborn/Siegen: 12-Jährige aus Herborn vermisst

Seit Dienstagvormittag (07. Oktober) wird eine 12-jährige aus einer Klinik in Herborn vermisst. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Gegen 11.00 Uhr verließ die 12-jährige Hailey-Sofie Winnen die Einrichtung in unbekannte Richtung. Das Mädchen könnte sich im Raum Siegen und Geisweid (Nordrhein-Westfalen) aufhalten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 1,69 Meter groß und wirkt etwas älter, Sie hat braune, etwas längere als schulterlange Haare und ein nicht gepflegtes Erscheinungsbild. Sie trägt eine schwarze Sweatjacke, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

