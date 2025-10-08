PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: 12-jähriges Mädchen aus Herborn wird vermisst

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: 12-jähriges Mädchen aus Herborn wird vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Herborn/Siegen: 12-Jährige aus Herborn vermisst

Seit Dienstagvormittag (07. Oktober) wird eine 12-jährige aus einer Klinik in Herborn vermisst. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Gegen 11.00 Uhr verließ die 12-jährige Hailey-Sofie Winnen die Einrichtung in unbekannte Richtung. Das Mädchen könnte sich im Raum Siegen und Geisweid (Nordrhein-Westfalen) aufhalten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 1,69 Meter groß und wirkt etwas älter, Sie hat braune, etwas längere als schulterlange Haare und ein nicht gepflegtes Erscheinungsbild. Sie trägt eine schwarze Sweatjacke, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren