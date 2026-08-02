Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Altersabteilung besucht Schlachterei

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Helmstedt (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, trafen sich die Altersabteilungen der Feuerwehren der Stadt Helmstedt zu einer gemeinsamen Veranstaltung. Ziel war die Besichtigung der Schlachterei Löffelmann in Rennau. Die Veranstaltung wurde von Andreas Siegemund, Ansprechpartner der Altersabteilungen der Stadtfeuerwehr Helmstedt, gemeinsam mit Philipp Eichler, Leiter der Altersabteilung der Ortsfeuerwehr Helmstedt, organisiert und vorbereitet.

Nach dem Anlegen der erforderlichen Schutzkleidung mit Haube und Schutzkittel wurden die Teilnehmer von Inhaber Michael Löffelmann und seinem Sohn Mark durch den Betrieb geführt. Während der Besichtigung erhielten sie einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Arbeitsabläufe - von der Anlieferung der Tiere über die Verarbeitung und Zerlegung bis hin zur Herstellung und dem Räuchern verschiedener Wurstsorten. Darüber hinaus wurden die umfangreichen hygienischen Anforderungen erläutert, die in einem modernen Schlachtbetrieb einzuhalten sind.

Die Besichtigung bot allen Teilnehmern interessante Einblicke in einen Betriebsablauf, der der Öffentlichkeit nur selten zugänglich ist.

Im Anschluss an die Führung wurde die Schutzkleidung abgelegt und vor der Schlachterei ein gemeinsames Gruppenfoto aufgenommen. Danach ging es zum Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Helmstedt, wo bereits alles für einen gemeinsamen Abschluss vorbereitet war. Die Kameraden Marian Bremer, Percy Habermann und Nico Goldbach kümmerten sich um die Verpflegung. Das von der Schlachterei Löffelmann gespendete Grillfleisch und die Würstchen wurden frisch zubereitet. Für die Getränke sorgte der Förderverein der Ortsfeuerwehr Helmstedt.

In geselliger Runde ließen die Mitglieder der Altersabteilungen den abwechslungsreichen und informativen Tag gemeinsam ausklingen.

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