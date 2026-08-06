Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Aufwendige Löscharbeiten bei Brand im Lönsweg

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Celle (ots)

Am Donnerstag um 19:28 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Straße Lönsweg alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einem alleinstehenden, eingeschossigen Gebäude, das ehemals als Gaststätte genutzt wurde und zurzeit einen Schießstand beheimatet. Personen befanden sich nicht in Gefahr.

Die Einsatzkräfte stellten einen Brand im hinteren Teil des Gebäudes fest. Der Brand hatte sich bereits in die Dachkonstruktion des Flachdachs ausgebreitet.

Während das Feuer im Gebäudeinneren schnell gelöscht werden konnte, gestaltete sich die Brandbekämpfung des Feuers im Dach aufwendig. Durch die eingesetzten Kräfte musste dieses von außen großflächig geöffnet werden, um so den Brand zu erreichen und abzulöschen. Gleiches galt für Teile der Dachverkleidung. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen sieben Trupps unter Atemschutz und zwei C-Rohre zum Einsatz.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst, die Polizei und der örtliche Energieversorger.

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