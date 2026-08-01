Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Küchenbrand in einem Imbiss in Altenhagen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem Küchenbrand in die Straße "Am Reiherpfahl" im Ortsteil Altenhagen alarmiert. Betroffen war ein Imbiss.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Grillplatte und eine Fritteuse, Personen befanden sich nicht in Gefahr. Durch die Einsatzkräfte wurde unverzüglich die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierzu wurde zunächst ein Pulverlöscher (Fettbrandlöscher) sowie im weiteren Einsatzverlauf Schaum eingesetzt. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung mussten Teile der Küchenverkleidung geöffnet werden, um Brandnester aufzuspüren und abzulöschen. Ebenfalls wurde der Dachboden des Gebäudes eingehend kontrolliert.

Durch den Rettungsdienst wurde ein Mitarbeiter, der vor Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche unternommen hatte, rettungsdienstlich betreut.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Bostel und Celle-Hauptwache. Des Weiteren war der Rettungsdienst, die Polizei und der örtliche Energieversorger im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell