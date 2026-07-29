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Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses

FW Celle: Feuer im Dachstuhl eines Wohnhauses
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Celle (ots)

Am Mittwoch um 15:43 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Carstensstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. In einem Reihenendhaus lag eine deutliche Rauchentwicklung vor. Personen waren nicht in Gefahr. Die Ursache war unklar.

Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung vor und konnte auf dem Dachboden brennende Gegenstände feststellen. Das Feuer wurde mit einem Kleinlöschgerät gelöscht. Der betroffene Dachboden war stark verrußt und zwei Dachfenster von innen geplatzt. Durch die Einsatzkräfte mussten zur Kontrolle Teile der Dachverkleidung von innen geöffnet werden, außerdem erfolgte von innen und außen eine weitere Kontrolle mit Wärmebildkameras. Zeitweise wurde das Gebäude mit einem Drucklüfter belüftet.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

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