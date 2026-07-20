Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Gemeldeter Dachbrand

Celle (ots)

Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Dachbrand in den Ortsteil Vorwerk alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte eine größere Fläche eines Flachdachs brennen. Betroffen war ein Gewerbeunternehmen.

Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden eine Rauchentwicklung oder offenes Feuer lagen nicht mehr vor. Es war zu einem Schwelbrand im Bereich des Daches einer rund 15 Meter hohen Werkhalle gekommen. Durch die Einsatzkräfte wurde die Brandstelle eingehend kontrolliert, hierbei kamen unter anderem zwei Drehleitern zum Einsatz. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache, Altenhagen, Garßen und Groß Hehlen sowie die Führungsgruppe Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr.

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