Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Befahrung Festplatz - Schützenfest Celle!

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Celle (ots)

"Super, das passt - wie in den letzten Jahren" freut sich Ortsbrandmeister Mirko Bunge, als er heute mit seinem Stellvertreter Reiner Runtze den Festplatz des Schützenfestes in Celle befährt.

Mit einer Drehleiter kontrollieren die beiden die Rettungswege, Zuwegungen und Aufstellflächen des Schützenfestes. "Wir können alle Fahrgeschäfte mit unseren Drehleitern erreichen" erklärt Reiner Runtze mit einem Blick auf die ausgefahrene Drehleiter am Riesenrand. Mirko Bunge ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter hat wie in den vergangenen Jahren hervorragend funktioniert, alle Vorgaben wurden eingehalten."

Gemeinsam freuen sich Bunge und Runtze nun auf die morgige Eröffnung des Schützenfestes. Doch auch die Besucherinnen und Besucher nimmt die Feuerwehr in die Pflicht. "Halten Sie Rettungswege frei und stellen Sie Ihre Fahrzeuge und Fahrräder ordnungsgemäß ab, denn nur so ist eine schnelle Hilfe garantiert!" erklärt Pressesprecher Florian Persuhn im Nachgang.

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