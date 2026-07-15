Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Von der Bootsausbildung zwei Mal zur realen Wasserrettung

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am heutigen Nachmittag plante eine Gruppe der Celler Feuerwehr eine Boots- und Maschinistenausbildung auf und an der Aller. Bereits auf der Anfahrt wurden die Kräfte zu einem Realeinsatz gerufen. Im Fuhsekanal steckte eine Person im Morast fest.

Um 12:30 Uhr erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte in den Bereich "Zum Alten Kanal". Hier befand sich eine Person in einer Notlage. Beim Spaziergang war der Hund des Mannes in den Fuhsekanal geraten. Bei der Rettung des Tiers blieb der Mann im schlammigen Kanal stecken und konnte sich von selbst nicht mehr befreien, auch das Handy ging kaputt, so dass ein selbstständiger Notruf nicht mehr möglich war. Spaziergänger entdeckten den Mann und alarmierten die Feuerwehr. Durch die Einsatzkräfte wurde der Mann gesichert und aus seiner misslichen Lage befreit. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Auch der Hund wurde durch die Feuerwehr betreut.

Im Anschluss setzte die Gruppe ihre Ausbildung fort, bei der u. a. das Slippen des Feuerwehrbootes geübte wurde. Während der Ausbildung auf der Aller wurden die Kräfte zu einem medizinischen Notfall unter der Allerbrücke des Wilhelm-Heinichen-Ring gerufen.

Gemäß Mitteilung der Feuerwehreinsatzleitstelle war es zu einem unbekannten medizinischen Notfall an der Aller unterhalb der Brücke am Wilhelm-Heinichen-Ring gekommen. Die Bootsbesatzung fuhr sofort die Einsatzstelle an. Ersthelfer sicherten eine Person im Bereich der Aller. Durch die Feuerwehr wurde diese übernommen und mit dem Rettungsdienst aus dem Wasser verbracht. Hier erfolgte eine weitere medizinische Versorgung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell