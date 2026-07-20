Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Garagenbrand in Garßen

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Celle (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Celle zu einem Garagenbrand in die Kantstraße im Ortsteil Garßen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Betroffen war eine Doppelgarage die unmittelbar an ein Wohngebäude angebaut war. Durch die Einsatzkräfte wurde unverzüglich die Brandbekämpfung von der Vorder- und Rückseite mit je einem C-Rohr eingeleitetet. Insgesamt kamen im Rahmen der Brandbekämpfung drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Des Weiteren wurden mit Hilfe einer Drehleiter Teile der Dachverkleidung abmontiert. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Garßen, Bostel und Celle-Hauptwache sowie die Logistik-Gruppe; der Rettungsdienst und die Polizei.

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