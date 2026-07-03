Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 61-jähriger Radfahrer ohne Helm bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es in der Industriestraße in Ludwigshafen, gegen 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und und einem Pedelec. Der 30-jährige PKW-Fahrer übersah, ersten Ermittlungen zu Folge, beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrrad. Der 61-Jährige Radfahrer stürzte in Folge des Zusammenstoßes und zog sich diverse Verletzungen zu. Er wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrer des PKW wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung polizeilich ermittelt.

Die Polizei empfiehlt das Tragen eines Fahrradhelmes, um schwere Kopfverletzungen bei möglichen Verkehrsunfällen, oder Stürzen zu vermeiden.

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