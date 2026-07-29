FW Celle: Mit der Drehleiter über den Celler Weinmarkt
Celle (ots)
Heute startet auf dem Großen Plan, im Herzen unserer schönen Altstadt, der Celler Weinmarkt. Wie bei allen Veranstaltungen spielt auch hier der Brandschutz eine große Rolle. Mit einer Drehleiter wurden heute die festgelegten Aufstellflächen und die allgemeine Befahrbarkeit überprüft. Am Ende waren alle Beteiligten zufrieden und freuen sich auf eine schöne Veranstaltung.
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