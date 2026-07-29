FW Celle: Mit der Drehleiter über den Celler Weinmarkt

Celle (ots) - Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Dachbrand in den Ortsteil Vorwerk alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte eine größere Fläche eines Flachdachs brennen. Betroffen war ein Gewerbeunternehmen. Vor Ort konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden eine Rauchentwicklung oder offenes Feuer lagen nicht mehr vor. Es war zu einem Schwelbrand im Bereich des Daches einer rund 15 Meter hohen Werkhalle gekommen. Durch die ...

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