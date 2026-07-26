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FW Celle: Tierrettung aus Schornstein

FW Celle: Tierrettung aus Schornstein
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Celle (ots)

Am Sonntag um 12:45 Uhr wurde zunächst der Brandmeister vom Dienst (BvD) zur Erkundung bei einer Tierrettung in den Ortsteil Vorwerk alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte ein Marder in einen Schornstein gefallen sein.

Vor Ort stellte sich dann heraus, es war kein Marder sondern ein Waschbär - und der Waschbär war nicht allein. Durch den BvD wurden weitere Kräfte und spezielle Gerätschaften nachgefordert um die Tiere aus dem Schornsteinrohr zu befreien. Die Rettung gestaltete sich jedoch schwierig, rund vier Stunden dauerte es, bis die vier Tiere befreit waren. Über die Wartungsklappe und über eine Drehleiter erfolgte die Befreiung. Im Anschluss wurden sie dem Jagdausübungsberechtigten übergeben.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

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