Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Wetterbedingte Einsätze am Donnerstag

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Celle zu mehreren wetterbedingten Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Insgesamt waren sieben Einsätze zu absolvieren.

In der Innenstadt am Kleinen Plan entfernten die Einsatzkräfte Dachziegeln die auf die Straße zu fallen drohten. Im Krähenberg war ein größerer Ast auf die Straße gefallen und musste entfernt werden. In der Bergstraße war ein Sonnenschirm auf ein Dach geweht. In der Burgstraße unterstützte die Feuerwehr die Stadt Celle bei zwei Ästen die zu fallen drohten. Im Bauernkamp waren an fünf Bäumen Äste bzw. Kronen abgebrochen und mussten entfernt werden. In der Sprengerstraße befand sich ein Ast auf dem Fahrradweg.

Im Anschluss rückten die Einsatzkräfte noch zu einer Unterstützung des Rettungsdienstes aus.

Im Einsatz war jeweils die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell