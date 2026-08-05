Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Tödlicher Arbeitsunfall auf Baustelle - Bagger kippt bei Abrissarbeiten um

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Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Celle zu einem umgekippten Bagger in die Wittinger Straße alarmiert.

Bei Eintreffen Feuerwehr ergab sich folgende Lage: Ein Kettenbagger war bei Abbrucharbeiten aus ungeklärter Ursache umgekippt. Eine Person wurde durch den umgestürzten Bagger eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die technische Rettung der eingeklemmten Person gestaltete sich schwierig, da durch das Fahrzeug Teile der Stromversorgung beschädigt und an der Einsatzstelle stromführende Teile festgestellt wurden. Vor Beginn der technischen Rettung musste daher durch den Energieversorger der betroffene Bereich stromlos geschaltet werden. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt. Hierbei kam für ein Person leider jede Hilfe zu spät. Zudem wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

Zur Unfallursache sowie zu Art und Umfang von Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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