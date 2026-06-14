Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (13.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Dieselstraße Ecke Donauwörther Straße. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 22.30 Uhr die Dieselstraße in einem Pkw in westlicher Fahrtrichtung und wollte nach links in die Donauwörther Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 46-Jährigen, der die Dieselstraße in östlicher Richtung befuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte gegen den 20-Jährigen. Der 20-Jährige hat die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit. Der 46-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

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