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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Verkehrsunfall bei Ehringshausen - Anbindung an A45 zeitweise für Räumungsarbeiten gesperrt

Giessen (ots)

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Ehringshausen: Verkehrsunfall mit LKW und leicht verletzter Person - Anbindung zur A45 zeitweise gesperrt

Heute Morgen gegen 7:00 Uhr kam es auf der Kölschhäuser Straße (L3052) nördlich von Ehringshausen im Bereich der Auffahrt zur A45 zu einem Verkehrsunfall. Als der 41-jährige LKW-Fahrer aus Ehringshausen kommend nach links auf den Zubringer der A45 auffahren wollte, stieß er beim Abbiegen mit dem Kleintransporter frontal zusammen, der die Landstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der 27-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde dabei leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der in Polen lebende LKW-Fahrer blieb unverletzt und wurde nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung vor Ort entlassen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Zusammenstoß wurde der LKW so sehr beschädigt, dass Flüssigkeiten austraten. Die Autobahnmeisterei war zügig am Unfallort und nahm diese durch Ölbindemittel auf.

Zur Sicherung der Unfallstelle und den damit verbundenen Räumungsarbeiten wurde die Abfahrt der A45 in Richtung Ehringshausen temporär komplett gesperrt. Die Landstraße war dadurch nur einspurig befahrbar.

Benjamin Schneider, Pressesprecher

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