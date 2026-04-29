Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (29. April 2026) den Haftbefehl gegen den kasachischen Staatsangehörigen

Sergej K.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war gestern (28. April 2026) festgenommen und heute (29. April 2026) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 24 vom 29. April 2026).

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