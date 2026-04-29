PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Festnahme wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat gestern (28. April 2026) aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 23. April 2026 in Berlin

den kasachischen Staatsangehörigen Sergej K.

durch Beamte des Bundeskriminalamts festnehmen lassen. Zudem wurden dort die Räumlichkeiten des Beschuldigten sowie einer nicht tatverdächtigen Person durchsucht.

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein (§ 99 Abs. 1 Nr. 1 StGB, auch in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 4 NTSG).

In dem Haftbefehl wird ihm im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt:

Sergej K. stand spätestens seit Mai 2025 von Deutschland aus fortlaufend in Kontakt zu einem russischen Geheimdienst. Bis zur Festnahme übermittelte der Beschuldigte seinem Führungsoffizier zahlreiche Informationen unterschiedlicher Art. Dazu gehörten etwa Angaben über die militärische Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland für die Ukraine sowie über die deutsche Rüstungs- und Verteidigungsindustrie - insbesondere zu Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln. Des Weiteren leitete Sergej K. wiederholt Fotos von öffentlichen Gebäuden in Berlin oder von militärischen Konvois auf Autobahnen weiter, darunter der Konvoi eines NATO-Staates. Zudem informierte er seinen Kontaktmann beim Geheimdienst über geeignete Sabotageobjekte in Deutschland und bot an, weitere Personen für eine Sabotage- und Spionagetruppe zu rekrutieren.

Sergej K. wird heute (29. April 2026) dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihm den Haftbefehl eröffnen und über den Vollzug von Untersuchungshaft entscheiden wird.

Rückfragen bitte an:

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
Dr. Ines Peterson
Oberstaatsanwältin beim BGH
Brauerstr. 30
76135 Karlsruhe
Telefon: 0721 8191-4100
Fax: 0721 8191-8492
E-Mail: presse@generalbundesanwalt.de
http://www.generalbundesanwalt.de/

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
Weitere Meldungen: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:14

    GBA: Anklage wegen dreifachen versuchten Mordes in Essen erhoben

    Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am 31. März 2026 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen den kosovarischen Staatsangehörigen Erjon S. erhoben. Der Angeschuldigte ist als Jugendlicher mit Verantwortungsreife (§ 1, § 3 JGG) des versuchten Mordes in drei Fällen (§ 211 Abs. 2, § 22, § 23 StGB) hinreichend verdächtig, wobei ihm als Mordmerkmale niedrige Beweggründe und ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 15:46

    GBA: Festnahme wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Agententätigkeit

    Karlsruhe (ots) - Die Bundesanwaltschaft hat am Samstag (28. März 2026) beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl gegen den ukrainischen Staatsangehörigen Vitalii M. erwirkt. Der Beschuldigte war am vergangenen Freitag (27. März 2026) in Hagen vorläufig festgenommen worden. Er wurde am 28. März 2026 dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren