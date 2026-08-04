PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerin flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Montag, dem 27. Juli, kam es in der Bergstraße zu einer Unfallflucht. Gegen 12:40 Uhr bog ein dunkelblaues Auto von der Neckarsteinacher Straße nach rechts in die Bergstraße ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem verkehrsbedingt in der Bergstraße haltenden BMW. Nach dem Zusammenstoß fuhr die bislang unbekannte, lebensältere Unfallverursacherin einfach weiter. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. An dem dunkelblauen Auto der Unbekannten entstand mutmaßlich ein Schaden an der linken Fahrzeugfront. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 05:29

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Grünflächenbrand greift auf Fahrzeug über - PM 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6326740), kam es im Laufe der Nacht zu einem Brand in Leimen-Gauangelloch. Entgegen der ersten Meldungen brannte vor Ort keine Grünfläche, sondern ein zwischen Hecken abgestellter Suzuki Samurai sowie ein Schuppen eines ortsansässigen Tennisclubs. Personen wurden bei dem ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 02:20

    POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Grünflächenbrand greift auf Fahrzeug über - PM 1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell kommt es in der Schloßbergstraße im Leimener Stadtteil Gauangelloch zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund hierfür ist der Brand einer Grünfläche. Nach ersten Erkenntnissen griffen die Flammen von der Grünfläche auf ein dort abgestelltes Fahrzeug über. Über die genaue Brandursache sowie über mögliche verletzte ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:52

    POL-MA: Heidelberg: Mann filmt heimlich Frauen im Kaufhaus

    Heidelberg (ots) - Am Freitagnachmittag stoppte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Heidelberger Altstadt einen Mann, der heimlich Frauen filmte. Gegen 15:15 Uhr bemerkte sie, dass ein 43-Jähriger einer Kundin mit gezücktem Handy hinterlief. Im Gehen duckte er sich dann und filmte der Frau so unter den Rock. Die 42-jährige Kundin selbst bemerkte dies nicht. Das heimliche Filmen unter die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren