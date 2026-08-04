Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerin flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Montag, dem 27. Juli, kam es in der Bergstraße zu einer Unfallflucht. Gegen 12:40 Uhr bog ein dunkelblaues Auto von der Neckarsteinacher Straße nach rechts in die Bergstraße ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem verkehrsbedingt in der Bergstraße haltenden BMW. Nach dem Zusammenstoß fuhr die bislang unbekannte, lebensältere Unfallverursacherin einfach weiter. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. An dem dunkelblauen Auto der Unbekannten entstand mutmaßlich ein Schaden an der linken Fahrzeugfront. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0 zu melden.

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