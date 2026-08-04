Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Grünflächenbrand greift auf Fahrzeug über - PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6326740), kam es im Laufe der Nacht zu einem Brand in Leimen-Gauangelloch. Entgegen der ersten Meldungen brannte vor Ort keine Grünfläche, sondern ein zwischen Hecken abgestellter Suzuki Samurai sowie ein Schuppen eines ortsansässigen Tennisclubs. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit weiterhin unklar. Die Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 57090 zu melden.

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