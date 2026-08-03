Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erheblicher Sachschaden durch Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Gegen 9 Uhr kam es am Sonntag zu einem Auffahrunfall auf der Bismarckstraße. Ein 28-Jähriger war mit einem Fiat auf dem linken Fahrstreifen der Bismarckstraße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des Quadrats L 13 wechselte er auf die mittlere Spur. Kurze Zeit später musste der Fahrer an einer roten Ampel abbremsen. Die 20-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Mini Coopers konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, aber es entstand mit 13.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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