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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 51-Jähriger schwer verletzt aufgefunden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 51-jähriger Mann wurde am Samstagabend gegen 18:30 Uhr in dessen Wohnung im Straßburger Ring in Mannheim schwer verletzt von Angehörigen aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Mann mit einem Rennrad zwischen Donnerstagabend und Samstagabend im Bereich der Platanenstraße in Neu-Edingen unterwegs gewesen sein. Hier wurde das Fahrrad unter einer Bahnbrücke aufgefunden. Ein mitgeführter Rucksack sowie der Geldbeutel des Mannes fehlen. Außer einer heruntergesprungenen Kette weist das Fahrrad keine Schäden auf. Aufgrund der Schwere der Verletzungen konnte der 51-Jährige derzeit noch nicht vernommen werden. Wie der Mann nach Hause kam und wieso das Rad unter der Brücke abgestellt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche einen Unfall unter Beteiligung des 55-Jährigen beobachtet haben oder weitere Hinweise zur Herkunft der Verletzungen geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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