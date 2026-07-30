Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Öffentlichkeitsfahndung nach Sprengung eines Geldautomaten in Glinde - LKA Schleswig-Holstein veröffentlicht Fahndungsfotos und bittet um Hinweise

Ein Dokument

Kiel (ots)

Folgemeldung zu ots LKA vom 27.07.2026, 13:17 Uhr

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Glinde am frühen Montagmorgen, fahndet das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein nun öffentlich nach den bislang unbekannten Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sprengten zwei bislang unbekannte Personen am 27.07.26, gegen 04:26 Uhr einen Geldautomaten der Card Point GmbH in der Möllner Landstraße in Glinde. Anschließend entwendeten sie die darin befindlichen Geldkassetten und flüchteten vom Tatort.

Zeuginnen und Zeugen beobachteten nach der Explosion zwei Männer, die mit einem dunklen Rucksack und einer dunklen Sporttasche und Fahrrädern vom Tatort in Richtung des Golfplatzes am Havighorster Weg flüchteten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass sich die Tatverdächtigen dort zu einem abgestellten Fahrzeug begaben, die Fahrräder einluden und anschließend entlang der Golfanlage in Richtung Hamburg flüchteten. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamtinnen und Beamten Videoaufnahmen sichern, auf denen einer der beiden Tatverdächtigen zu erkennen ist. Aus diesen Aufzeichnungen ist bekannt, dass der Tatverdächtigen zur Tatzeit einen auffälligen Kapuzen-Sweatpullover, helle Basecaps sowie helle Handschuhe trug. Eine nähere Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor.

Die Identität der Tatverdächtigen und ihr derzeitiger Aufenthaltsort sind bislang unbekannt. Die unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu deren Ergreifung.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Flensburg werden nun Lichtbilder des Tatverdächtigen im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. Gegen die Tatverdächtigen besteht der dringende Tatverdacht der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion zur Begehung eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein fragt:

- Wer kann Hinweise den Tätern geben?

- Wer hat eine Person mit der abgebildeten Tatbekleidung gesehen?

- Wer hat in den Tagen vor der Tat im Bereich des Tatortes an der Möllner Landstraße oder des Golfplatzes am Havighorster Weg verdächtige Personen oder weiße Transporter beobachtet?

Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder relevante Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Schleswig-Holstein unter der 0431/160-42537 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weiterhin können Sie auch Hinweise über das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein geben. Dieses ist unter folgendem Link erreichbar:

https://sh.hinweisportal.de/zsslyd7v

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell