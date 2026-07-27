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Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Sprengung eines Geldautomaten in Glinde: Das Landeskriminalamt ermittelt

Kiel (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag, 27. Juli 2026, in den frühen Morgenstunden gegen 4.30 Uhr einen Geldautomaten der Postbank in Glinde (Kreis Stromarn) gesprengt und die Geldkassetten entwendet.

Zeugen beobachteten nach der Explosion zwei Männer in Jogginghosen, die mit Stoffbeuteln auf Fahrrädern vom Tatort flüchteten. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Hubschrauber der Bundespolizei und Personenspürhunde beteiligt waren, verliefen bisher ergebnislos.

Der Geldautomat, der sich vor dem Eingang zu einer kleinen Ladenzeile befand, wurde bei der Sprengung mit Festsprengstoff komplett zerstört. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0431 160-42120 oder unter Polizeiruf 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Carola Jeschke
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

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