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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Mannheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr kollidierte ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der Bismarckstraße kurz vor dem Parkring mit einem Verkehrsschild, wodurch dessen 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 22-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Die 21-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe befand sich auch die Berufsfeuerwehr Mannheim im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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