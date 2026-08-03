Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit Messer bedroht und verfolgt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter bedrohte und verfolgte am Samstagmittag gegen 13 Uhr im Quadrat U 3 einen 55-jährigen Mann mit einem Messer. Der 55-Jährige war auf dem Weg zu seinem Auto, als er bemerkte, dass sich der Unbekannte Zutritt zu seinem Auto verschafft hatte und darinsaß. Nachdem er den Unbekannten aufforderte, das Auto zu verlassen, gerieten die beiden zuerst in einen verbalen Streit, welcher in Handgreiflichkeiten ausartete. Zunächst flüchtete der Unbekannte, kehrte jedoch kurz darauf mit einem Messer zurück, bedrohte den 55-Jährigen und führte Stichbewegungen in dessen Richtung aus. Der Geschädigte flüchtete sich daraufhin in einen nahegelegenen Kiosk, wobei er von dem Täter verfolgt wurde. Glücklicherweise gelang es dem Kioskbesitzer die Eingangstür zu verschließen, woraufhin der Unbekannte mit einem Fahrrad flüchtete. Verletzt wurde der 55-Jährige nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

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