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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Fahrerin übersieht bei Abbiegevorgang Motorradfahrer - dieser muss verletzt ins Krankenhaus

Laudenbach (ots)

Eine 33-jährige FIAT-Fahrerin befuhr gestern gegen 16:20 Uhr die Heinrich-Lanz-Straße in Laudenbach, und beabsichtigte in eine Tiefgarage einzufahren. Ersten Ermittlungen zufolge übersah sie hierbei einen 18-jährigen Kradfahrer, der ihr auf der Heinrich-Lanz-Straße entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer vom Zweirad geschleudert wurde, und unter einem geparkten Pkw zum Liegen kam. Der Kradfahrer zog sich hierbei eine Fraktur zu, welche in einem nahegelegenen Krankenhaus derzeit medizinisch versorgt wird.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich schätzungsweise auf 25.000 EUR.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat zu dem Unfallgeschehen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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