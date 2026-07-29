LPI-SHL: Garage samt Autos abgebrannt

Meiningen (ots) - Dienstagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Betriebsgelände hinter dem Dampflokwerk in der Dolmarstraße in Meiningen. Auf der betroffenen Fläche von ca. 100 x 100 Metern standen mehrere leerstehende Betriebsgebäude in Vollbrand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und Verkehrseinschränkungen in dem Bereich. Eine Vielzahl von Einsatzkräften war vor Ort im Einsatz, ...

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