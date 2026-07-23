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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

ein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Federführung des Polizeireviers Wiesloch führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch, 22.07.2026, zwischen 9 Uhr und 16 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" in der Rohrbacher Straße in Leimen eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes wurden bei der Kontrolle insgesamt 89 Fahrzeuge und 95 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 18 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Gegen 9 Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 38 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt. Darunter waren Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Wiesloch und weiterer Polizeireviere als Schulungsteilnehmer sowie Kräfte der Verkehrspolizei und das Kompetenzteam Drogen im Straßenverkehr (KODiS). Die Maßnahmen wurden zudem von mehreren Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes der Stadt Leimen unterstützt.

Weitere Kontrollergebnisse im Einzelnen:

   - 1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis
   - Zwei Verstöße gegen das Waffengesetz
   - 6 x Ordnungswidrigkeiten wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurts
   - 1 x Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen die 
     Kindersicherungspflicht
   - 1 x mangelnde Ladungssicherung, dem Betroffenen wurde die 
     Weiterfahrt untersagt
   - Ein Verstoß gegen die Abgabenordnung
   - Beschlagnahme einer Waffe und einer Kleinmenge Crystal Meth

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe "Drogen im Straßenverkehr" hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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